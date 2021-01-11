Не исключено, что строительство российской ГТС в обход Украины будет завершено через четыре месяца.

Россия возобновит строительство газопровода "Северный поток-2" на этой неделе вопреки санкциям США, которые затормозили завершение проекта на более чем год. Подконтрольная Кремлю группа "Газпром" собирается уже в пятницу начать прокладывать отрезок трубы в акватории Дании.

Об этом пишет Financial Times, напоминая, что российская компания собирается это сделать вопреки всем мерам Вашингтона, нацеленным покончить с политически токсичным проектом, который финансируют 5 крупнейших энергетических компаний Европы.

Читайте такжеВ Германии учрежден фонд для поддержки достройки "Северного потока-2"США при поддержке Польши и других восточных стран ЕС утверждают, что новый газопровод - это политический проект, нацеленный на углубление зависимости Европы от Москвы. Кроме того, Кремль так хочет начать поставлять газ в европейские страны в обход Украины. В свою очередь, Россия и Германия настаивают, что это сугубо коммерческая инициатива, которая должна удовлетворить будущий более высокий спрос на газ в Европе.

"Санкции США задержат запуск проекта, но не остановят его завершение. В конце концов, Москва с помощью Берлина найдет способы обойти санкции", - сказал директор по вопросам Европы в Eurasia Group Наз Масрафф.

Читайте такжеBloomberg: "Северный поток-2" в обход Украины могут достроить до конца 2021 годаЭнергетическое агентство Дании сообщило, что получило все необходимые документы для одобрения работ по прокладке трубопровода уже 15 января. "Газпром" использует для этого корабль "Фортуна" и два других судна, которые вместе способны прокладывать один километр трубопровода в день. Таким образом, завершение строительства "Северного потока-2" может произойти уже через четыре месяца в зависимости от погодных условий.

Новые санкции США, одобренные недавно угрожают компаниям, которые страхуют и сертифицируют операции по прокладке трубы. Это еще больше усложняет задачу для "Газпрома". Норвежская компания DNV GL уже объявила, что не будет сертифицировать " Северный поток-2" если его достроят.

История " Северного потока-2"

Проектом "Северный поток-2" предусмотрены строительство и работа двух ветвей газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии

Новый трубопровод в обход Украины планировалось завершить до конца 2019 года рядом с уже действующим "Северным потоком-1".

Несмотря на санкции, которые приняла Палата представителей Конгресса США в законопроекте о американском оборонном бюджете, компании, занимающиеся строительством газопровода "Северный поток-2", не смогли его достроить.

Основателем компании Nord Stream 2 AG является российский "Газпром". Финансирование проекта осуществляют европейские компании - французская Engie, австрийская OMV, британо-Нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

По данным СМИ, новоизбранный президент США Джо Байден намерен сделать все, чтобы "Северный поток-2" не был построен.

4 ноября 2020 года в СМИ появилась информация о том, что Конгресс США хочет расширить санкции против " Северного потока-2" и "Турецкого потока".

4 декабря 2020 года Глава Министерства иностранных дел Германии Хайко Маас заявил о том, что сомневается, что позиция США по " Северному потоку-2" изменится после начала президентской каденции Джо Байдена.

6 декабря 2020 года исполняющая обязанности посла США в ФРГ Робин Куинвилл призвала ЕС и Германию объявить мораторий на строительство газопровода " Северный поток-2".

9 декабря 2020 года Палата представителей Соединенных Штатов одобрила оборонный бюджет на следующий год с расширенными ограничениями против российского газопровода "Северный поток-2".

Читайте новости мира и переводы зарубежной прессы на канале УНИАН ИноСМИ

Перевод: Лесь Дымань