Вооружение доставили шестью самолетами Y-20 китайских военно-воздушных сил.

Китай секретно отправил Сербии современные средства противовоздушной обороны HQ-22 на шести самолетах.

Информацией об этом поделилось издание Associated Press со ссылкой на собственные источники.

Субботним утром в гражданском аэропорту Белграда приземлились шесть самолетов Y-20 китайских военно-воздушных сил. Сообщается, что они доставили современные зенитно-ракетные комплексы средней/большой дальности HQ-22.

Президент Сербии Александр Вучич намекнул на поставку средств ПВО из Китая в своем заявлении. Он сказал, что во вторник или среду представит "новейшую гордость" сербских вооруженных сил.

Китайскую ракетную систему часто сравнивают с американскими зенитно-ракетными комплексами Patriot и российскими С-300, один из которых недавно получила Украина от Словакии. Правда, у HQ-22 меньшая дальность действия, чем у более совершенных С-300. Сербия станет первым оператором китайских ракет в Европе.

Напомним, Сербия — это идеологический партнер Российской Федерации. Хоть она и проголосовала за резолюцию ООН, осуждающую кровавые атаки РФ в Украине, но не присоединилась к санкциям против агрессора.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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