Как заявил министр финансов Франции Бруно Ле Мэр, запрет импорта нефти из РФ "изменит правила игры".

Франция готова запретить импорт российской нефти.

Об этом CNN заявил министр финансов Франции Бруно Ле Мэр.

Он назвал ракетный удар по железнодорожному вокзалу в Краматорске, в результате которого погибли более 50 человек, "массовым убийством" и заявил, что виновные должны быть установлены, привлечены к ответственности и, возможно, осуждены за эти преступления".

Франция не хочет ждать, и запрет на импорт нефти "изменит правила игры", сказал Ле Мэр, но добавил, что нужно единство в Европе для введения более жестких санкций против РФ в энергетической сфере.

"Что касается Франции, мы готовы пойти дальше и принять решение о запрете на импорт нефти, и я глубоко убежден, что последующие шаги и последующие обсуждения будут сосредоточены на этом вопросе – запрету российской нефти", – сказал он.

Как сообщал УНИАН, 8 апреля оккупанты нанесли ракетного удара по железнодорожному вокзалу Краматорска. Во время обстрела на вокзале находились тысячи людей, которые эвакуировались из-за угрозы развертывания боевых действий.

По последним данным, в результате атаки погибло 52 человека, еще 109 получили ранения.

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