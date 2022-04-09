Франция готова запретить импорт российской нефти.
Об этом CNN заявил министр финансов Франции Бруно Ле Мэр.
Он назвал ракетный удар по железнодорожному вокзалу в Краматорске, в результате которого погибли более 50 человек, "массовым убийством" и заявил, что виновные должны быть установлены, привлечены к ответственности и, возможно, осуждены за эти преступления".
Франция не хочет ждать, и запрет на импорт нефти "изменит правила игры", сказал Ле Мэр, но добавил, что нужно единство в Европе для введения более жестких санкций против РФ в энергетической сфере.
"Что касается Франции, мы готовы пойти дальше и принять решение о запрете на импорт нефти, и я глубоко убежден, что последующие шаги и последующие обсуждения будут сосредоточены на этом вопросе – запрету российской нефти", – сказал он.
Как сообщал УНИАН, 8 апреля оккупанты нанесли ракетного удара по железнодорожному вокзалу Краматорска. Во время обстрела на вокзале находились тысячи людей, которые эвакуировались из-за угрозы развертывания боевых действий.
По последним данным, в результате атаки погибло 52 человека, еще 109 получили ранения.