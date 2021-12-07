По решению властей цена на газ в Украине для населения в нынешнем отопительном сезоне не вырастет, поскольку зафиксирована действующим до 30 апреля 2022 года годовым тарифом. Но рыночные (читай – космические) расценки на газ для ряда потребителей уже начали действовать.

До мая следующего года газопоставляющие компании по решению правительства установили ценовой "потолок", поэтому бытовые потребители пока не платят рыночную цену за голубое топливо, которая в этом году побила все рекорды.

Этой осенью цена на газ на европейском рынке, откуда наша страна импортирует треть потребляемого объема, держалась на уровне около тысячи долларов за тысячу кубометров. На украинской бирже цена на газ сейчас превышает сорок гривень за кубометр.

Даже самая скромная хатка с крайне экономным хозяином за отопительный сезон сжигает около двух тысяч кубометров газа, а это по рыночным ценам составляет восемьдесят тысяч гривень. При этом, если посчитать: украинец со средней зарплатой за год сможет заработать порядка 160-170 тысяч гривень. Получается, что половину заработанных средств придется отдать за отопление! А на какие деньги жить тогда? Многим нашим согражданам такая ситуация кажется невообразимой. Но на самом деле все это уже стало нашей реальностью.

Если поставщик газа становится банкротом или не в состоянии выполнять свои обязательства по снабжению газом граждан, то его потребители автоматически становится клиентами поставщика "последней надежды" (ППН). Его роль выполняет "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины".

Даже самая скромная хатка с крайне экономным хозяином за отопительный сезон сжигает около двух тысяч кубометров газа, а это по рыночным ценам составляет восемьдесят тысяч гривень.

Цены у этого поставщика формируются на основании рыночных индикаторов и на 6 декабря были установлены в размере 43,7 гривень за кубометр. Страшно даже представить, как украинцы смогли бы пережить холода с такой космической ценой газа. Особенно те, кто живет в частных домах с газовым котлом.

И представьте себе: на данный момент поставщик "последней надежды" обеспечивает природным газом более 347 тысяч бытовых потребителей в разных регионах Украины.

Стоит напомнить, что правительство своим распоряжением в октябре-ноябре ограничивало цену газа ППН уровнем 7,96 гривень за кубометр. Но с декабря это ограничение перестало действовать и, как мы видим, цена выросла почти в шесть раз.

Правительство предполагало, что за эти два месяца потребители, оказавшиеся в статусе клиента "последней надежды", зашевелятся и перейдут к другому поставщику на рынке газа, чтобы не переплачивать.

Но нет, почти 350 тысяч "счастливчиков" не стали ничего предпринимать и теперь будут покупать газ по космической цене - свыше сорока гривень.

Конечно большая часть этих потребителей, просто не знают о том, что они должны самостоятельно выбрать себе поставщика. Но также есть часть сограждан, которые не могут сменить поставщика, поскольку, например, арендуют дом, хозяин которого уехал за рубеж, и тут уже наступают объективные сложности.

Государственный регулятор – Нацкомиссия по тарифам пообещала, что примет решение об автоматическом переводе клиентов поставщика "последней надежды" в "Нафтогаз Украины" с тарифом не выше восьми гривень за кубометр.

Но остается вопрос: по какой цене эту категорию потребителей заставят оплачивать газ, потребленный до принятия решения. По космической?

Рыночные цены на газ на глазах становятся суровой реальностью для всех потребителей нашей страны.

Совсем скоро - 1 мая 2022 года закончит свое действие введенная правительством фиксированная цена на газ для населения.

Условия получаемого от ключевого кредитора нашей страны Международного валютного фонда финансирования предусматривают отмену государственного вмешательства в работу газового рынка, а значит, должно произойти существенное повышение тарифов на газ для населения. А правительство со своей стороны должно усилить социальную помощь населению.

Рыночные цены на газ на глазах становятся суровой реальностью для всех потребителей нашей страны

Получается, что единственной возможностью не переплачивать за энергоресурсы в будущем станет существенное снижение потребления за счет масштабной модернизации всего жилого фонда и общественных объектов.

Власть очевидно ставит на проект "Большая термомодернизация", который должен быть запущен в 2022 году. Остается вопрос: где в бедной стране взять запрошенные на программу триста миллиардов гривень, чтобы реформа радикально изменила ситуацию к следующей зиме и спасла украинцев от непомерных трат.

Анна Бредихина