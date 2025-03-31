Руководство 'Укрнафты' и 'Укрнефтебурения' получают миллионные зарплаты, несмотря на провалы ключевых показателей, - нардеп Гончаренко

Директор ПАО "Укрнафта" Сергей Корецкий получает 2,25 млн грн заработной платы ежемесячно. На это обратил внимание народный депутат Украины Алексей Гончаренко, который проанализировал декларацию чиновника. Всего за 2024 год директор "Укрнафты" получил 27 млн грн. зарплаты, обзавелся домом, купил новый RANGE ROVER и Mercedes-Benz.

"Это не управление - это открытая коррупционная схема. Пока страна воюет за каждую гривну, отдельные руководители обогащаются на миллионы", - пишет Гончаренко в Facebook.

Он отмечает, что кроме Корецкого большие зарплаты задекларировали и другие должностные лица Укрнафты, контрольный пакет акций которой принадлежит государству: 25,7 млн грн - заместитель директора по финансам Юрий Ткачук; 18 млн грн - коммерческий директор Сергей Федоренко; 25 млн грн - исполнительный вице-президент по корпоративной стратегии "Укрнафта" Денис Кудин.

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Также нардеп подчеркивает, что топ-менеджмент компании не выполняет ключевых показателей по разработке новых скважин, и при этом продолжает получать высокие зарплаты.

"Пока менеджмент получает огромные зарплаты, тем временем Укрнафта заваливает ключевые показатели - вместо 30 скважин, запланированных на 2024 год, компания смогла ввести в эксплуатацию только 9. Также существенно отставали фактические показатели добычи углеводородов, на 92% по нефти и на 42% по газу. Несмотря на большой инвестиционный бюджет (26 млрд грн), компания не смогла приблизиться к показателям 2019 года! Так за что миллионы?", - возмущается депутат.

Также Гончаренко обратил внимание, что незаконно назначенный директор "Укрнефтебурения" Олег Мальчик не подал декларацию за 2024 год, но в 2023-м задекларировал 6,26 млн грн за 5 месяцев работы в УНБ - 1,2 млн грн в месяц.

По его словам, "Укрнефтебурение" при таком "мощном менеджменте" на миллионных зарплатах получило расходы на геологические исследования в 3,7 раза дороже рынка, а стоимость одного пункта взрыва кабельной системы на Сахалинском месторождении - 14,7 тыс. грн, что на 83% дороже, чем у остальных газодобывающих компаний Украины (8 тыс. грн).

"Стоимость полученной геологической информации - 2,73 млн грн/кв. км, что в 3,7 раза выше рыночной (742 тыс. грн/кв. км). За 51 кв. км исследований уплачено 139 млн грн - втрое больше реальной стоимости!", - приводит цифры Гончаренко.