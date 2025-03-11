Российский экспорт нефти морем вырос на 4,3% в январе.

В январе 2025 года доходы России от экспорта нефти выросли на 1 миллиард долларов до 15,8 миллиарда долларов из-за более высоких цен на нефть и нефтепродукты. Об этом свидетельствуют данные Russian Oil Tracker за февраль от KSE Institute.

"Предварительные данные за 2024 год показывают, что общие доходы выросли на 4 млрд долларов в годовом измерении, достигнув 189,1 млрд долларов. Несмотря на усиление санкций США, Россия и в дальнейшем в значительной степени полагается на теневой флот, привлекая как санкционированные, так и новые суда для поддержки экспорта нефти", - говорится в исследовании.

Отмечается, что российский экспорт нефти морем вырос на 4,3% в январе. Поставки сырой нефти увеличились на 3,4%, а экспорт нефтепродуктов - на 5,5%.

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Большинство перевозок российской нефти осуществляется теневым флотом. В январе из российских портов вышли 192 теневых танкеров, загруженных нефтью и нефтепродуктами, причем два из них были привлечены к перекачке нефти с судна на судно. При этом объемы экспорта остаются высокими, а растущая зависимость от устаревших судов усиливает экологические риски. Неудовлетворительное техническое состояние судов увеличивает вероятность разлива нефти, что создает угрозу для морских экосистем и прибрежных государств.

"В январе теневой флот обеспечил 86% экспорта российской сырой нефти по морю. Три компании из ОАЭ контролировали 19% перевозок, среди которых лидерами стали Stream Ship Management Fzco и Avebury Shipmanagement Llc-Fz", - говорится в сообщении.

В KSE Institute отметили, что пять китайских компаний из топ-10 перевозчиков обеспечили 10% общего экспорта. В то же время 37% поставок российских нефтепродуктов осуществлялось теневым флотом, причем турецкие компании отвечали за 13% этих перевозок.

Также Россия продолжает использовать удобные флаги, чтобы обходить санкции, скрывать владельцев судов и поддерживать экспорт нефти. Панама, Барбадос и Сьерра-Леоне остаются основными флагами, под которыми теневой флот транспортирует российскую нефть. В январе доля танкеров под флагом Панамы снизилась на 31% до 33%. В то же время Россия начала привлекать незарегистрированные суда для экспорта нефти.

"По состоянию на 24 февраля 2025 года США, Великобритания и ЕС ввели санкции против 311 танкеров за нарушение ограничений на транспортировку российской нефти. Несмотря на это, 63 из этих судов продолжают перевозки. Из 159 танкеров, которые США внесли в санкционный список 10 января за транспортировку российской нефти в 2024 году, 31 судно загрузило нефть после введения ограничений, а часть из них успела ее разгрузить", - сказано в исследовании.

Китай продолжает способствовать торговле российской нефтью, несмотря на санкции. А Индия, Китай и Турция остаются ее ключевыми покупателями российской нефти. Хотя в январе Индия сократила импорт сырой нефти из России на 10%, несмотря на это, она осталась крупнейшим импортером, обеспечив 44% общего объема импорта российской сырой нефти морем. В то же время Турция лидирует в закупках нефтепродуктов, импортируя 552 тысячи баррелей в сутки.

"По оценкам KSE Institute, доходы России от продажи нефти при текущих ограничений цен на нефть и санкционном статусе-кво, достигнут 149 млрд долларов в 2025 году и 131 млрд долларов в 2026 году. Однако слабое соблюдение санкций может привести к увеличению доходов до 170 млрд долларов и 163 млрд долларов в 2025 и 2026 годах соответственно", - подсчитали специалисты.

Санкции против России - последние новости

Согласно исследованию KSE Institute "Russian Oil Tracker" за январь, в декабре 2024 года доходы России от экспорта нефти выросли на 0,4 млрд долларов до 15,1 млрд долларов, поскольку увеличение доходов от продажи нефтепродуктов на 0,5 млрд долларов полностью компенсировало снижение поступлений от продажи сырой нефти на 0,1 млрд долларов.

На следующей неделе в Конгресс США будет подан законопроект о введении новых санкций против России - ее банковского и энергетического секторов, заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм.

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