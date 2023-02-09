Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 5 центов до 85,13 долл. за баррель.

В четверг, 9 февраля, цены на нефть колеблются на фоне роста запасов в США до максимума за последние несколько месяцев.

Как сообщает Reuters, фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 5 центов до 85,13 долл. за баррель.

Фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) упали на 2 цента до 78,45 доллара за баррель.

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Оба контрольных показателя на этой неделе выросли более чем на 6%.

Ситуация с нефтью:

В конце мая 2022 года лидеры стран ЕС договорились о введении запрета на экспорт российской нефти.

3 декабря 2022 года Совет ЕС принял решение об установлении предельной цены на нефть, экспортируемой из России, на уровне 60 долларов США за баррель.

5 декабря 2022 года нефтяные санкции ЕС против России вступили в силу.

Потолок цен означает, что с 5 декабря 27 стран Евросоюза, Великобритания, США, Канада, Япония и Австралия оказывают услуги, связанные с российской танкерной нефтью, только в том случае, если её закупили по установленной предельной цене или ниже. Сырье дороже 60 долларов за баррель запрещается перевозить и страховать. Речь идет только о перевозках по морю, на трубопроводную нефть запрет не распространяется.

С 5 февраля 2023 года также запрещена закупка российских нефтепродуктов.

1 февраля 2023 года вступил в силу указ Путина о запрете на экспорт нефти по ценовому потолку.

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