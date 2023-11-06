Российское правительство продолжит политику ограничения поставок нефти и нефтепродуктов на 300 тыс. баррелей в сутки до конца декабря 2023 года.

По словам вице-премьера Александра Новака, Россия будет придерживаться добровольного сокращения экспорта нефти до 2023 года, стремясь сбалансировать нефтяной рынок.

Страна продолжит политику ограничения зарубежных поставок нефти и нефтепродуктов на 300 000 баррелей в день до конца декабря, сообщил Новак в заявлении в воскресенье, пишет Bloomberg.

Заявление Москвы о своей приверженности сокращению добычи, которое она пообещала провести вместе со своим союзником по ОПЕК+ Саудовской Аравией, прозвучало в тот момент, когда российские нефтяные потоки превысили запланированный уровень. Альянс собирается собраться позже в этом месяце, чтобы обсудить политику.

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Добровольное сокращение "призвано усилить меры, принятые странами ОПЕК+ с целью поддержки стабильности и баланса нефтяных рынков", сказал Новак.

Поставки нефти из РФ - детали

Этого решения многие ожидали после того, как нефть упала вторую неделю подряд, а премия за риск по нефти, возникшая в результате войны между Израилем и Хамасом, исчезла. В начале августа Новак заявил, что Москва продлит экспортные ограничения на сниженном уровне на 300 000 баррелей в день ниже среднего показателя мая-июня до конца года.

Эта политика будет пересмотрена в следующем месяце, когда Россия рассмотрит вопрос об углублении сокращения или увеличении добычи, сказал Новак. Ограничение экспорта России происходит в дополнение к добровольному сокращению добычи на 500 000 баррелей в день с марта по 2024 год в ответ на западные санкции, в частности на ограничение цен G7 на национальную нефть и продукты.

США ввели первые санкции в отношении владельцев танкеров, перевозящих российскую нефть по цене, превышающей верхний предел цены G7 в 60 долларов за баррель.

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