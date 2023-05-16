На международной выставке Aqua Therm Kyiv, которая проходит 16-18 мая в Киеве, Региональная газовая компания представила оборудование собственного производства для подключения биометановых заводов к газораспределительным сетям.

РГК уже обработала более 50 обращений от производителей биометана. Специалисты компании осуществили для потенциальных заказчиков 20 гидравлических расчетов для заводов общей мощностью около 100 млн куб. м в год. Об этом РГК заявила в рамках международной выставки Aqua Therm Kyiv, где она представляет оборудование для подключения производителей биометана к газовым сетям.

На стенде РГК представлены газорегуляторный пункт производства RGC Production, оборудованный комплектующими ведущих мировых производителей газового оборудования Pietro Fiorentini и Cavanga Group, линейка роторных, ультразвуковых и мембранных счетчиков под брендом RGC Metering для промышленных и бытовых потребителей газа, в том числе smart-счетчик.

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В апреле 2023 года РГК присоединила к газораспределительным сетям первый в Украине биометановый завод с мощностью 3 млн кубометров биометана в год.

"В этом году началась новая эра развития рынка газа в Украине, и РГК готова к ней. Наши предприятия производят оборудование для подключения биометановых заводов, сертифицированное по европейским и мировым стандартам. А наши специалисты уже имеют опыт по консультированию, разработке проектно-технической документации, техническим условиям и выполнению работ по подключению биометановых заводов к сетям. Мы открыты к сотрудничеству с инвесторами и готовы масштабировать этот опыт в любой из областей Украины", - отметил генеральный директор РГК Алексей Тютюнник.

В 2022 году заключен меморандум между РГК и STX – европейским трейдером рынка биометана (15% рынка Европы) на покупку биометана из Украины. Общий потенциал производства биометана в Украине оценивается в более 9,6 млрд кубометров в год.

Также компания разработала государственный стандарт ДСТУ EN 16723-1: 2023 по закачке биометана в распределительные и магистральные газовые сети, который был утвержден ГП "УкрНДНЦ". Этот документ гармонизирует требования к биометану с европейскими и упрощает его экспорт в страны Европы.