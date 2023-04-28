Спрос на российскую нефть не падает из-за посредничества Индии.

Российская нефть продолжает поступать на рынок Европы, но уже в виде готовых нефтепродуктов, изготовленных на индийских НПЗ. Об этом пишет Bloomberg.

Запрет на прямые поставки российской нефти в Европу действует с декабря, а на изготовленные в России нефтепродукты – с февраля. Однако европейские санкции никак не запрещают поставлять на европейский рынок нефтепродукты, полученные из российской нефти на нефтеперерабатывающих заводах в третьих странах – например, в Индии.

Согласно данным Bloomberg, в апреле именно Индия станет крупнейшим поставщиком готовых нефтепродуктов в Европу, будучи при этом основным покупателем российской нефти. По поставкам дизеля в ЕС она обгонит даже Саудовскую Аравию.

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Издание отмечает, что такая ситуация – палка о двух концах. С одной стороны Европе нужны поставки дизельного топлива из третьих стран взамен запрещенного российского топлива. Но с другой стороны такие опосредованные поставки повышают спрос на российскую нефть в мире и повышают себестоимость топлива на европейском рынке из–за транспортных расходов.

Нефтяные санкции против России

В декабре прошлого года страны ЕС ввели почти полный запрет на импорт российской нефти. Временное послабление было сделано только для Венгрии и Болгарии, которые уверяли, что никак не могут обойтись без торговли со страной-агрессором. В феврале такой же запрет был введен касательно российских нефтепродуктов.

Чтобы Россия не могла компенсировать потерю европейского рынка за счет других стран, оставив на Европе все издержки санкционного режима, страны "Большой семерки" ввели так называемый потолок цены на российскую нефть и нефтепродукты. По сути он запрещает третьим странам покупать российское топливо дороже той цены, которую установил Запад. Для нефти это 60 долларов за баррель.

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