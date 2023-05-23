В зависимости от класса напряжения тарифы для облэнерго с июня будут увеличении от 7% до 34%. С июля расценки будут еще больше в среднем на 23%.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) повысила тарифы на распределение электрической энергии для большинства облэнерго, что станет основой для пересмотра тарифов для населения.

Соответствующее постановление было принято на заседании регулятора сегодня. В зависимости от класса напряжения тарифы для облэнерго с июня будут увеличены от 7% до 34%. С июля расценки будут еще больше в среднем на 23%.

Таким образом, двухэтапное повышение тарифов на распределение с 1 июня и с 1 июля получили "Винницаоблэнерго", "Волыньоблэнерго", "ДТЭК Днепровские электросети", "Закарпатьеоблэнерго", "ДТЭК Киевские электросети", "ДТЭК Киевские региональные электросети", "Львовоблэнерго", "Николаевоблэнерго", "ДТЭК Одесские электросети", "Полтаваоблэнерго", "Прикарпатьеоблэнерго", "Сумыоблэнерго", "Тернопольоблэнерго", "Харьковоблэнерго", "Хмельницкоблэнерго", "Черкассыоблэнерго", "Черниговоблэнерго", Чао пээм "ЦЭК" (и гпэм ЧАО "Атомсервис", "ДТЭК Пэм-Энергоуголь", "Укрзализныця", "Нафтогаз тепло".

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В то же время для операторов систем распределения, которые расположены на прифронтовой территории, продлен действующий тариф до конца июня и установлены новые тарифы с июля этого года. Это касается таких компаний как "ДТЭК Донецкие электросети", "Запорожьеоблэнерго", "ДТЭК Высоковольтные сети", "Луганское энергетическое объединение", ГП "Региональные электрические сети".

Во время рассмотрения указанного вопроса члены комиссии изначально хотели перенести принятие решения, однако ввиду того, что это решение станет обоснованием для изменения тарифов для населения (механизм спецобязательств ПСО), которые завершают действие 31 мая, решение было принято 23 мая.

"Наше решение должно закладываться в параметры ПСО и предлагаться нами, как регулятором. Поэтому логично, что мы должны принять это решение, а дальше ПСО уже будет отстраиваться в зависимости от нашего решения. Поэтому предлагаю принять это решение сегодня", - сказал член регулятора Валерий Тарасюк.

Тариф на электроэнергию

24 марта 2023 г. правительство продлил действие механизма возложения специальных обязанностей (ПСО) на рынке электроэнергии, которым регулируется "льготный" тариф на электричество для населения, до 30 апреля. 1 апреля должен был закончиться специальный период с льготными ценами на электроэнергию.

В апреле 2023 года правительство отложило повышение тарифов на электроэнергию для населения еще на месяц. Текущие тарифы будут действовать до 31 мая этого года.

Сейчас для индивидуальных бытовых потребителей тариф составляет 1,44 гривны за киловатт-час при потреблении до 250 киловатт и 1,68 гривень – если более 250 киловатт-часов в месяц.

По информации председателя Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Константина Ущаповского, действующий тариф на электроэнергию для населения покрывает только четверть расходов на ее производство, транспортировку и уплату налогов.

По его словам, экономически обоснованный тариф для домохозяйств составляет около 6 грн за киловатт-часов.

Сейчас рассматривается несколько вариантов изменения цен на электричество. Наиболее вероятен-в частности повышение цен с 1,44-1,68 грн за кВт/ч до 2,4-2,8 грн за кВт/ч

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