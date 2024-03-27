Стабилизационные отключения продолжаются еще в Харькове, Одесской и Хмельницкой областях.

Во время массированной ракетной атаки 22 марта было повреждено очень много объектов энергетики, и до сих пор продолжается разбор завалов, оценка поврежденного оборудования и ремонтные работы там, где уже идентифицированы повреждения. Об этом рассказала заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук в эфире телемарафона.

"Во многих регионах мы уже восстановили электроснабжение потребителей, но там, где были значительные повреждения - Харьков и область, Хмельницкая, Одесская области - еще продолжаются стабилизационные отключения потребителей. Насколько долго будут продолжаться ремонтные работы в Харькове и области - трудно сейчас сказать. В других регионах ситуация немного лучше. Для нас задача номер один - найти такие варианты и схемы подключений, чтобы как можно больше потребителей запитать", - сказала Гринчук.

По ее словам, имеющийся запас оборудования энергетики уже сейчас используют для ремонтов, и в министерстве работают по этому вопросу с украинскими производителями и международными партнерами.

"Сразу после обстрелов министр энергетики Герман Галущенко провел встречи с министрами стран G7 для того, чтобы скоординировать усилия по поставке необходимого оборудования, чтобы правильно распределить фонд поддержки энергетики, чтобы закупать еще и про запас, потому что мы понимаем, что враг может не остановиться", - отметила заместитель министра.

Что касается защиты энергетических объектов, Гринчук отметила, что защита должна быть комплексной - как физическая, там и системы ПВО. По ее словам, сейчас ведутся работы по тому, чтобы спрятать энергетическое оборудование под землю, однако это непростой процесс.

Также заместитель министра рассказала о сумме нанесенного ущерба энергетике.

"За период атак на энергетическую систему от начала полномасштабного вторжения Всемирный банк вместе с нами оценивал убытки для энергосистемы, и это где-то 11,5 млрд долларов. Эта последняя атака, это тоже будут убытки в сотни миллионов долларов", - сказала она.

Гринчук отметила, что государство пытается помочь энергетическим компаниям с ремонтом, также значительная помощь поступает от международных партнеров - в виде оборудования, прямой помощи компаниям и взносов в фонд поддержки энергетики.

Атака на энергетические объекты

22 марта произошел самый массированный обстрел энергетической системы Украины с начала полномасштабной войны. Впервые была атакована ДнепроГЭС. Самая сложная ситуация с энергетикой сложилась в Харькове, также в ряде областей были введены стабилизационные отключения электроэнергии.

Генеральный директор ЧАО "Укргидроэнерго" Игорь Сирота заявил, что ДнепроГЭС, по которой ударили россияне, быстро восстановить не удастся. По его словам, только в течение недели удастся разобрать все завалы и тогда более подробно можно будет говорить о последствиях удара.

Вчера, 26 марта, Украина планировала импортировать рекордный с начала года объем электроэнергии - 18 649 МВт-ч. Импорт был запланирован из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, Молдовы.

Вас также могут заинтересовать новости: