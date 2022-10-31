Предварительно, обошлось без человеческих жертв.

Российские войска нанесли ракетный удар по одному из энергетических объектов Светловодска Кировоградской области, предварительно обошлось без жертв.

Об этом сообщил председатель Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович в Telegram.

"Вражеские ракеты попали в один из энергетических объектов в районе Светловодска. Предварительно - без жертв", - написал он.

По словам главы ОВА, продолжается ликвидация последствий пожара.

"Будьте бдительными! Не оставляйте укрытий!"- подчеркнул Райкович.

Российские ракетные удары по Украине

Сегодня, 31 октября 2022 года, Российская Федерация продолжила массированные ракетные удары по территории Украины. Под ударом ракет рашистов оказались ряд регионов, среди которых Киев, Харьков, Запорожье и др.

Украинцев предупредили о новых запусках ракет и призвали оставаться в укрытиях. Сейчас воздушная тревога продолжается по всей территории Украины.

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