Действующей редакцией закона предусматривался срок установки счетчиков до 1 января 2021 года.

Верховная Рада Украины приняла закон, которым продлевается срок установки счетчиков потребления природного газа на 2 года, до 1 января 2023 года.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие законопроекта №4248-1 «О внесении изменений в Закон Украины «Об обеспечении коммерческого учета природного газа» по срокам установки счетчиков потребителям природного газа» проголосовали 244 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

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Согласно пояснительной записке, действующей редакцией закона предусматривался срок установки счетчиков до 1 января 2021 года, однако в настоящее время во многих домохозяйствах счетчики газораспределительными компаниями по разным причинам не установлены.

По предварительным оценкам, таких домохозяйств в Украине более 2 миллионов.

Отмечается, что закон позволит внедрить 100% коммерческого учета природного газа (для населения, проживающего в квартирах и частных домах, в которых природный газ используется, в частности, для приготовления пищи).

Согласно тексту законопроекта ко второму чтению, Кабинет министров в трехмесячный срок со дня вступления в силу закона должен утвердить порядок компенсации понесенных расходов бытовым потребителям, которые обеспечили установку индивидуальных счетчиков газа за собственные средства. Предлагается, что компенсация будет осуществляться в размере средневзвешенной стоимости такой установки счетчиков субъектами хозяйствования, которые осуществляют распределение природного газа на соответствующей территории.

Для вступления в силу принятый Радой закон должен быть подписан президентом Украины.

Что этому предшествовало

17 февраля 2021 года законопроект №4248-1 был принят в первом чтении.

Верховная Рада в конце 2017 года перенесла предельные сроки оборудования всех потребителей индивидуальными счетчиками с 1 января 2018 года на 1 января 2021 года.

Весной 2020 года в Министерстве энергетики сообщили, что потребители, использующие газ только для приготовления пищи, с января 2021 года будут получать голубое топливо только при наличии прибора учета, который должен быть установлен газораспределительной компанией либо за счет средств бюджета.

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Автор: Анна Бредихина