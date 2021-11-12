Литовский политик отметил, что поначалу было очень тяжело - в квартирах не было тепла и горячей воды.

Литва смогла слезть с "газовой иглы" Российской Федерации. Энергетической независимости удалось достичь благодаря строительству морских терминалов для нефти и сжиженного газа.

Об этом рассказал глава комитета иностранных дел Сейма Литвы Жигимантас Павилионис в эфире ток-шоу "Право на власть".

По его словам, последней каплей стал обман со стороны президента РФ Владимира Путина.

"Путин нас обманул. Он сказал: зайдет "Газпром" в Литву – будете платить самые низкие цены. Мы продали свой газопровод РФ и начали платить самую большую цену. И тогда мы поняли: это был обман, и, если мы уже завоевали свою независимость и стали членами ЕС и НАТО, нужно отрубать все каналы от РФ. Потому что, Россия – это оккупант, убийца", – заявил Павилионис.

Читайте такжеЛукашенко пригрозил Европе перекрыть газ и поднять российские бомбардировщики с ядерным оружиемПри этом он напомнил, что Путин закрыл нефтепровод "Дружба" якобы на ремонт еще в 2006 году, когда США пообещали не дать президент РФ убивать свободу стран энергетическими инструментами. Эта труба по сей день не запущена в направлении Литвы. По словам политика, именно такие действия России подтолкнули литовские власти построить нефтяной терминал, что позволило покупать нефть "откуда хотят". Кроме того, построили терминал для сжиженного газа, что позволило снизить цены в три раза.

Павилионис отметил, что было очень сложно убедить людей в правильности решения отказаться от российского газа, в тот период у людей в квартирах не было тепла и горячей воды, но позже ситуация наладилась. Он призвал Украину отказаться от российской "газовой иглы".

"Мы за вашу свободу будем воевать. Мы понимаем: нет вообще выбора для таких стран, как ваша. Или вы погибнете под танками РФ или будете очень богатыми и свободными, как мы. Когда я смотрю на вашу землю и на ваших людей, я понимаю: вы будете одним из самых богатых народов Европы, если пойдете нашим путем. А если пойдете путем Путина, то просто будете рабами", – подчеркнул политик.

Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрено строительство и работа двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Газопровод проходит в обход Украины.

21 июля 2021 года США и Германия достигли соглашения по "Северному потоку-2". В нем предусмотрено, что Вашингтон отказывается от намерений ввести санкции для участников проекта Nord Stream 2, однако возможность санкций Евросоюза для Москвы сохраняется, если Россия будет использовать газопровод как инструмент энергетического давления.

В соглашении также говорится о намерении сохранить транзит газа через Украину. Германия обещает воспользоваться всеми рычагами, чтобы убедить Россию продлить договор о транзите газа через Украину, который должен закончиться в конце 2024 года.

10 сентября в России сделали первое заявление об окончании строительства газопровода "Северный поток-2".

Советник Государственного департамента США по энергетической безопасности Амос Хохштайн заявил, что сертификация газопровода "Северный поток-2" может затянуться до весны 2022 года.

Автор: Анастасия Горбачева