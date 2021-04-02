В процессе передачи выявилось, что в течение 2017-2019 годов было уничтожено почти 400 километров нефтепровода.

Президент Владимир Зеленский сообщил о возвращении в государственную собственность нефтепровода «ПрикарпатЗападтранс».

Об этом он заявил в выступлении по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины.

«Во исполнение решения СНБО от 19 февраля произошло возвращение стратегического нефтепровода, незаконно отчужденного у государства. В процессе передачи выявилось, что в течение 2017-2019 годов было уничтожено почти 400 километров нефтепровода. Это – диверсия, следствием которой будут уголовные дела и уголовная ответственность», - сказал он.

Также президент обратился к причастным к уничтожению части нефтепровода с фразой «Ваше дело – труба».

Национализация нефтепровода "ПрикарпатЗападтранс": что известно

19 февраля 2021 года Совет национальной безопасности и обороны принял решение о применении санкций против председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко.

В целом СНБО принял решение в отношении 19 юридических и 8 физических лиц, на которых указом президента были наложены соответствующие санкции.

В тот же день, 19 февраля Совет национальной безопасности и обороны принял решение о неотложных мерах для возвращения государственного имущества, а именно части нефтепродуктопроводов "Самара – Западное направление" общей протяженностью 1433 км, проходящих через территорию Украины, народу Украины.

Правоохранительным органам поставлена ​​задача выяснить обстоятельства, при которых государственная собственность оказалась в частных руках.

20 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о неотложных мерах по национализации части нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление".

"ПрикарпатЗападтранс"

"ПрикарпатЗападтранс" - компания, которая является оператором трубопровода "Самара - Западное направление" протяженностью более 1100 тыс. км, который проходит по территории Житомирской, Ривненской, Тернопольской, Львовской, Закарпатской областей Украины и предназначен для транспортировки дизельного топлива производства российских НПЗ в направлении Венгрии. Также в этом трубопроводе есть точки слива топлива на территории Украины, например, в Новоград-Волынском (Житомирская обл.) и пгт Смига (Ривненская обл.). Проектная мощность прокачки топлива по этому трубопроводу составляет 3,5 млн тонн в год.

В марте 2016 года акции данной компании купила швейцарская компания International Trading Partners AG. До этого нефтепродуктопровод входил в состав компании "Транснефтепродукт" российской "Транснефти".

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Автор: Дмитрий Шварц