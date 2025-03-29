Действующие правила бронирования мощностей в газотранспортной системе (ГТС) и штрафные санкции за качество газа создают значительное финансовое давление на компании, работающие на газовом рынке в условиях российских атак. Об этом заявил Председатель Совета Союза Всеукраинской Энергетической Ассамблеи Иван Плачков.

По его словам, предоплата за бронирование мощностей остается серьезным вызовом для газодобытчиков и трейдеров, поскольку требует значительных финансовых ресурсов заранее, независимо от реального использования этих мощностей.

"В условиях вражеских атак на газодобывающие объекты, которые значительно повлияли на объемы добычи, оплата заказчиками услуг по транспортировке должна происходить за фактически использованные мощности в соответствующем периоде, на который были заказаны мощности", - подчеркнул Плачков.

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Кроме того, он обратил внимание на проблему штрафных санкций за физико-химические показатели газа, которые, по его словам, не всегда учитывают реальные обстоятельства его добычи и транспортировки.

"В условиях враждебных атак на газодобывающие объекты, из-за которых компании временно не могут обеспечить соответствующие физико-химические параметры природного газа, необходимо ограничить право Оператора ГТС не принимать такой газ и отменить уплату дополнительных плат за несоблюдение качественных показателей, предусмотренных Типовым договором транспортировки, на период, необходимый для восстановления поврежденного или уничтоженного оборудования", - отметил Плачков.

По его словам, необходимо пересмотреть действующую систему, чтобы она не тормозила работу участников рынка, а стимулировала развитие газового сектора.

Напомним, аналитик газового рынка ExPro Consulting Михаил Свищо также заявил, что газодобывающие компании, пострадавшие в результате атак россиян, вынуждены продолжать нести значительные финансовые расходы из-за действующих правил бронирования мощностей в газотранспортной системе и штрафных санкций.