Названы две возможные причины инцидента.

В "Энергоатоме" сообщают, что пожар на Запорожской атомной электростанции мог произойти в результате халатности российских оккупантов или из-за сознательного поджога.

В опубликованном в Telegram заявлении отмечается, что около 20:00 начался пожар на объекте технического водоснабжения, в результате которого загорелась градирня номер один и было повреждено технологическое оборудование.

"Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации нет. Превышений контрольных уровней по выбросам и сбросам радиоактивных веществ не зафиксировано. Градирня номер один находится примерно в километре от энергоблоков станции", - говорится в сообщении. Видео дня

В "Энергоатоме" пишут, что оккупанты используют помещения и сооружения ЗАЭС как военные склады, в том числе и градирни. Они размещают там собственную технику, оружие, взрывчатку и военную амуницию.

"Деградация систем и элементов АЭС с каждым днем ухудшает общую ситуацию с безопасностью на ЗАЭС. Масштабные пожары могут приводить к развитию события вплоть до радиационной аварии", - добавили они.

В то же время отмечается, что радиационное состояние на станции находится в пределах действующих норм, угрозы радиационного загрязнения для населения пока нет.

Пожар на Запорожской атомной станции

Вчера вечером в сети начали сообщать о густом дыме над атомной электростанцией, которая находится под контролем оккупантов.

В Украине заявили, что россияне могли специально поджечь шины, чтобы вызвать панику среди украинцев. Захватчики же говорят, что это якобы произошло в результате украинского обстрела.

Согласно данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины, пожар не привел к изменениям радиационного состояния в районе ЗАЭС.

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