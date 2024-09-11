Ураган "Франсин" заставил нефтегазовые компании остановить добычу, что вызвало опасения относительно перебоев в поставках.

Цены на нефть выросли в среду более чем на 1%, частично компенсировав потери предыдущего дня, поскольку беспокойство по поводу урагана "Франсин" перевесили опасения относительно слабого глобального спроса на рынке. Такие данные приводит Reuters.

Как сообщается, фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 84 цента, или на 1,2%, до 70,03 долларов за баррель. В то же время, фьючерсы на нефть в США выросли на 81 цент, или на 1,2%, до 66,56 долларов за баррель.

Напомним, во вторник оба контрольных показателя упали почти на 3 доллара, причем Brent достигла самого низкого уровня с декабря 2021 года, а WTI упала до уровня мая 2023-го.

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Нынешний рост связан с ураганом "Франсин", который заставил жителей Луизианы эвакуироваться вглубь штата, а нефтегазовые компании - остановить добычу в Мексиканском заливе.

Впрочем, эксперты не ожидают стремительного роста цен, ведь инвесторы обеспокоены замедлением спроса в США и Китае.

Рынок нефти - последние новости

В июле сообщалось, что в Белом доме опасаются усиливать давление на теневой флот нефтяных танкеров РФ, ведь опасаются роста цен на бензин накануне президентских выборов.

А в июне стало известно, что ЕС ввел ограничения в отношении более чем двух десятков судов. В "черный список" попали не только нефтяные танкеры, но и суда общего назначения, а также суда, которые использовали для перевозки СПГ.

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