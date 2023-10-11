PKN Orlen возьмет под контроль акции, ранее принадлежавшие ПАО "Газпром", после того, как решение станет окончательным.

Польша заявила о решении конфисковать у российского "Газпрома" долю в газопроводе "Ямал-Европа".

Такое заявление в Twitter (X) сделал генеральный директор PKN Orlen Даниэль Обайтек, отметив, что PKN Orlen возьмет под контроль акции, ранее принадлежавшие ПАО "Газпром", после того, как решение станет окончательным.

"Польша десятилетиями зависела от поставок природного газа из РФ – еще 10 лет назад на ее долю приходилось примерно 80% импорта", – отметил Обайтек.

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Он добавил, что Польша полностью независима от российского газа, тогда как решение о конфискации активов является шагом к восстановлению полного контроля польских субъектов над стратегической газовой инфраструктурой страны.

Газопровод "Ямал-Европа"

Магистральный экспортный газопровод. Общая протяженность превышает 2000 км. Соединяет газовые месторождения севера Западной Сибири с конечными потребителями в Западной Европе.

Начинается в газотранспортном узле в г. Торжок (Тверская область). Проходит через территорию России (402 км), Белоруссии (575 км), Польши (683 км) и Германии.

Польский участок насчитывает 683 км линейной части и пять компрессорных станций.

"Газпром" и транзит газа через Польшу:

Долгосрочный договор "Газпрома" с Польшей на транзит газа закончился в 2020 году. С тех пор мощности отрезка распределялись на аукционах.

В декабре 2021 года "Газпром" отказывался бронировать мощности польского участка трубопровода "Ямал-Европа".

В феврале 2022 года газопровод "Ямал-Европа" полностью остановлен. Тогда Запад обвинил Россию в умышленной остановке поставок газа и содействии поднятию цен до рекордного уровня. В том числе для того, чтобы усилить давление на регулирующие органы Германии с целью скорейшей сертификации новой ветки "Северного потока-2".

В апреле 2022 года Польша ввела санкции в отношении "Газпрома", которые включали заморозку прав на акции и заморозку выплаты дивидендов EuRoPol GAZ. Позднее власти ввели внешнее управление в отношении 48%-ной доли Газпрома в СП.

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