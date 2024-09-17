ДТЭК готовит ТЭС, которые получили существенные повреждения после обстрелов, к прохождению отопительного сезона пока только за собственные средства.

Об этом заявил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в ходе мероприятия Global Outlook: Fostering Unity, организованного Европейской Бизнес Ассоциацией.

"Это очень дорого стоит. 4 млрд грн только на то, чтобы восстановиться", - сказал он.

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Сахарук пояснил, что иностранные партнеры помогают, и их помощь очень важна при восстановлении энергетической инфраструктуры, но это долгий процесс.

"Если говорить о том, каким образом мы будем проходить следующую зиму, то мы будем проходить на собственном оборудовании и на собственных деньгах", - подчеркнул исполнительный директор ДТЭК.

Напомним, в 2024 году ДТЭК Рината Ахметова уже инвестировал более 2,1 млрд грн собственных средств в ремонт и восстановление поврежденных в результате российских обстрелов теплоэлектростанций.

Всего до конца года на ремонты будет направлено почти 4 млрд грн.