Партнером в проекте завершения строительства двух энергоблоков Хмельницкой АЭС может стать американская компания Westinghouse.

Об этом заявил экономист Борис Кушнирук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Цензор.Net".

"Сопровождение достройки и обеспечение соответствующего дополнительного оборудования, насколько понимаю, планируется реализовывать при участии "Westinghouse", - сообщил эксперт.

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Эта компания, по словам Кушнирука, является стратегическим партнером "Энергоатома".

Он добавил, что международное агентство МАГАТЭ также поддерживает планы Украины по достройке блоков ХАЭС, независимо от того, как будут развиваться события вокруг Запорожской АЭС. В МАГАТЭ проект достройки считают важным для Украины и главное своевременным.

По словам Кушнирука, достройку третьего блока Хмельницкой АЭС планируется реализовать в течение 2,5-3 лет. Сейчас блок готов на 80%.

Атомная энергия имеет самую низкую себестоимость, которая в разы ниже угольной и газовой генерации.