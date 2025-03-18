Украинская газодобыча нуждается в прогнозируемых условиях реализации ресурса, чтобы компании могли планировать свою деятельность и увеличивать объемы бурения. Сейчас же государственный "Нафтогаз" выкупает газ с поставкой только на текущий или следующий месяц, что не дает добывающим компаниям необходимой стабильности. Об этом заявил исполнительный директор Ассоциации газодобывающих компаний Украины Артем Петренко.

"Компании должны иметь гарантии, что "Нафтогаз" будет выходить и покупать газ. Если будет значительный импорт (в свете сокращения добычи из-за обстрелов - ред.), тогда что будет с этим выкупом газа внутренней добычи?", - подчеркнул Петренко.

По его словам, необходимо создавать условия для развития внутреннего газового рынка и обеспечивать долгосрочный спрос на украинский газ.

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"Добыча газа - это очень рискованный бизнес, но компании бурят, работают, поэтому очень важно, чтобы было понимание, какие объемы будет выходить и покупать "Нафтогаз", - отметил он.

Ранее эксперт по вопросам энергетики Института будущего Адриан Прокип заявил, что украинский рынок газа функционирует в условиях искусственной изоляции и чрезмерного регулирования, что создает риски для стабильного импорта следующей зимой.