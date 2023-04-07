Речь идет о жилых домах с централизованным отоплением, учреждениях общего среднего и дошкольного образования, а также учреждениях здравоохранения.

В большинстве территориальных общин Киевской области приняли решение о завершении отопительного сезона.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной государственной администрации. В отдельных населенных пунктах уже начали процедуру подготовки к прекращению подачи тепла.

Отмечается, что полностью отключились от теплоснабжения Вышгородская, Васильковская, Ирпенская городские общины, Дымерская и Коцюбинская поселковые общины. Постепенное отключение от теплоснабжения продолжается еще в 13 территориальных общинах области.

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"В соответствии с принятыми распоряжениями тергромады начали отключение тепловой энергии отдельных котельных и зданий. Речь идет о жилых домах с централизованным отоплением, учреждениях общего среднего и дошкольного образования, а также учреждениях здравоохранения. стационарные больницы, учреждения социального назначения отключаются по заявкам руководителей, в соответствии с температурным режимом", - говорится в сообщении.

Таким образом, в области в настоящее время отключено от отопления 71 дошкольное учреждение, 168 учебных заведений, 59 учреждений здравоохранения и 657 жилых домов.

Завершение отопительного сезона в Украине

Как сообщал УНИАН, в Киеве отопительный сезон завершится 8 апреля. Для перехода на летний режим работы системы специалистам понадобится несколько дней.

Всего зиму уже в шести областях начали отключать отопление - в Херсонской, Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Волынской и Винницкой областях. В Одессе отопительный сезон завершился еще 31 марта.

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