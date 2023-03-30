Соответствующее распоряжение подписал мэр города.

В городе Одесса 31 марта завершается отопительный сезон.

"Завтра, 31 марта, в Одессе завершается отопительный сезон. Соответствующее распоряжение подписал Одесский городской голова Геннадий Труханов", - говорится в сообщении пресс-службы мэрии.

С 1 апреля начнутся плановые работы по ремонту теплового хозяйства.

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Отопительный сезон в Украине - детали

В Одессе текущий отопительный сезон начался в ноябре 2022 года. В частности, 7 ноября мэр города подписал соответствующее распоряжение, а тепло появилось в домах одесситов через 7-10 дней.

В Запорожье на этой неделе завершается отопительный сезон. Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

Также в Херсонской, Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Волынской и Винницкой областях по решениям местной власти начали отключение потребителей от отопления.

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