Если Луганщина будет деоккупирована до зимы, гражданам не будут советовать сразу же возвращаться в свои населенные пункты и дома.

В случае быстрой деоккупации Луганской области до зимы не удастся восстановить систему теплоснабжения.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Отопительный сезон этой зимой на Луганщине не удастся провести, особенно в тех городах, где в течение более четырех месяцев дома страдали от обстрелов", - отметил Гайдай.

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Он подчеркнул, что российские войска уничтожили практически всю инфраструктуру в области. Также глава Луганской ОВА рассказал, что эвакуироваться из Луганщины можно двумя путями – через Запорожскую область, а также через РФ и страны Балтии.

"В случае быстрой деоккупации области будем просить людей не возвращаться надолго в свои населенные пункты – даже при восстановлении тепловых котлов, отремонтировать систему теплоснабжения, развернутую по городам, до зимы невозможно", - подчеркнул Гайдай.

Как сообщал УНИАН, Шмыгаль рассказал о подготовке к сверхсложной зиме и сказал, что Украина принимает меры для защиты энергетических подстанций и закупает электрогенераторы.

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