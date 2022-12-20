В первую очередь электроэнергию подали на объекты критической инфраструктуры.

По состоянию на вечер понедельника, 19 декабря, ситуация в энергосистеме Украины оставалась сложной. В центральном регионе, в частности, в Киеве, из-за значительных повреждений инфраструктуры были применены более существенные ограничения в энергоснабжении, чем обычно.

Как сообщили в НЭК "Укрэнерго", в компании надеются увеличить уровень подключения потребителей к электроэнергии в регионе на 20-30% в течение 20 декабря.

"Ремонтные бригады "Укрэнерго" прилагают все усилия для того, чтобы как можно скорее восстановить энергоснабжение. В первую очередь электроэнергию подано на объекты критической инфраструктуры: больницы, водоканалы, котельные. Надеемся, что до конца следующих суток (20 декабря – ред.) нам удастся повысить уровень заживления потребителей в регионе на 20-30%", – говорится в заявлении компании.

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Ситуация с электроэнергией в Украине

По Киеву ситуация с энергоснабжением остается сложной. Из-за последней атаки России, которая произошла в ночь на 19 декабря, пришлось прибегнуть к одновременным отключениям всех трех групп потребителей.

В Одесской области компания ДТЭК в тестовом режиме ввела новый график стабилизационных отключений электрической энергии. Известно, что обновленный график состоит из трех категорий.

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заявил, что в ближайшие дни графики отключения света в Украине будут еще более сложными. По его словам, в результате российской атаки дронами-камикадзе было повреждено несколько очень важных объектов. Это привело к еще большему ограничению возможностей транспортировать электроэнергию.

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