Если сравнивать с ударами по энергетике 2022-23 годов, Россия несколько изменила свою тактику.

В Украине продолжаются отключения света. Города, в том числе и Киев, погружаются в темноту на несколько часов. В некоторых районах столицы отключают даже светофоры, а по ночам целые кварталы затянуты черной пеленой.

Об этом пишет The Washington Post. Непрекращающиеся удары российских беспилотников и ракет по украинским электростанциям дают о себе знать. Государственный распределитель электроэнергии "Укрэнерго" заявил, что последняя атака напо энергосистемепривела к установлению лимитов потребления электроэнергии по всей стране. Обстрел в минувшие выходные стал уже шестой подобной атакой РФ с марта.

"Отключения электричества разделили Киев на имущих и неимущих, причем даже жители некоторых элитных домов внезапно оказались в последней категории", – отмечает издание.

Видео дня

После вторжения России в Украину в феврале 2022 года оккупанты подвергли бомбардировке энергетический сектор Украины, уделив особое внимание электросетям. В результате атак зимой 2022-2023 годов система оказалась на грани коллапса, и значительная часть страны надолго осталась без электричества, тепла и воды.

РФ изменила тактику ударов

Сеть электропередач довольно легко восстановить, поэтому на этот раз Кремль изменил свою тактику. Теперь российские войска нацелили свои ракеты на тепловые и гидроэлектростанции Украины, а систему электропередачи атакуют беспилотникамии.

Украинская электросеть в значительной степени избежала ударов, нанесенных российскими войсками предыдущей зимой, отчасти благодаря системе ПВО, которая перехватила большое количество ракет и беспилотников. Но теперь российские ракеты все чаще находят свои цели.

Украинские чиновники говорят, что им не хватает зенитных систем, а у ПВО заканчиваются боеприпасы – отчасти из-за задержек с поставками оружия западными странами.

Чего ждать дальше

Более половины энергетических потребностей Украины обеспечивается за счет атомной энергии, которая может составлять около 70 процентов электроэнергии в длительные периоды высокого потребления зимой.

"Однако тепловые и гидроэлектростанции обеспечивают дополнительные электрические мощности, необходимые потому, что их можно относительно быстро наращивать для покрытия краткосрочного роста потребления. Без этих дополнительных мощностей энергосистема сталкивается с дисбалансом и дефицитом", – объясняет издание.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, было потеряно более 9 гигаватт генерирующих мощностей. Это почти половина энергопроизводства Украины военного времени.

Плановые отключения будут продолжаться с перерывами в течение всего лета, поскольку атомные электростанции проходят плановое техническое обслуживание, а потребление электроэнергии растет по мере повышения температуры и включения украинцами кондиционеров. Украина увеличила импорт энергии из соседних стран, но этого недостаточно, чтобы покрыть дефицит.

В течение этого времени украинские власти будут пытаться получить необходимое оборудование для электростанций, чтобы увеличить производство электроэнергии. Однако, по их словам, большую часть этого оборудования придется заказывать уже сейчас, и оно не успеет прибыть к зиме.

Ситуация в энергосистеме Украины

Ситуация в Украине идет к энергетической катастрофе. Об этом сказал директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота. По его словам, отключения света будут продолжаться. При чем зимой ситуация будет значительно тяжелее, чем в течение летнего периода.

Издание NYT отмечало, что Украина не успеет восстановить поврежденную энергетическую инфраструктуру. Подчеркивается, что дефицит электроэнергии представляет смертельный риск зимой.

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