Потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к снижению из-за потепления.

В субботу, 21 декабря, веерные отключения света в Украине не запланированы. Об этом сообщается в приложении "Киев Цифровой".

Отмечается, что потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к снижению из-за потепления. Так, 20 декабря, по состоянию на 7:00, уровень потребления электроэнергии был на 1,8% ниже, чем в предыдущий день. При этом необходимость экономного потребления электроэнергии сохраняется.

"Пожалуйста, не включайте несколько мощных электроприборов одновременно с 8:00 до 20:00", - говорится в сообщении.

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Ситуация в энергетике: последние новости

Как писал УНИАН, ситуация с отключениями света может меняться, но блэкаутов в Украине не будет. В этом году украинская энергосистема подготовлена значительно лучше, чем предыдущей зимой, заверил член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Сергей Нагорняк.

По его словам, гарантами стабильности системы сегодня выступают атомные и гидроэлектростанции, которые работают на полную мощность. При благоприятной погоде отключения будут минимальными, заверил нардеп.

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