"Укрэнерго" поделилось информацией о ситуации с энергосистемой и возможных отключениях света 25 декабря.

Компания "Укрэнерго" в приложении "Киев Цифровой" сообщила, что отключения электроэнергии для бытовых потребителей в среду, 25 декабря 2024 года, применяться не будут.

"Электроэнергии достаточно, поэтому завтра отключений не планируется", - говорится в сообщении.

В то же время украинцев просят продолжать помогать энергетикам - в частности, по возможности не использовать электроприборы в огромном количестве с 17:00 до 23:00 и с 06:00 до 11:00.

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В связи с тем, что ситуация в энергосистеме позволяет не вводить графики отключений для украинцев, ни "Укрэнерго", ни ДТЭК не сообщают об этом на своих страницах в Telegram. Делают они это "из соображений безопасности".

Однако как только ситуация потребует снова выключать свет для граждан или бизнеса - об этом будет сообщено заранее.

Ситуация в энергосистеме Украины

Ранее УНИАН сообщал, что для домов без отопления будет установлена льготная фиксированная цена на электроэнергию. "Для бытовых потребителей, проживающих в многоквартирных домах, которые не газифицированы природным газом и в которых отсутствуют или не функционируют системы централизованного теплоснабжения или системы автономного теплоснабжения", - отметил представитель правительства в ВР.

Кроме того, Владимир Зеленский подчеркивал необходимость создать мощную систему противовоздушной обороны в Украине для защиты энергообъектов. Для этого, в частности, нужны еще как минимум 19 систем ПВО.

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