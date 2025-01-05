Отключения света 6 января: энергетики сообщили, будут ли действовать в понедельник графики

"Укрэнерго" поделилось информацией о ситуации с энергосистемой и отключениях света 6 января 2025 года.

"Укрэнерго" в приложении "Киев Цифровой" сообщило, что потребители в понедельник, 6 января 2025 года, предположительно будут со светом. При этом компания ничего не опубликовала в своем Telegram-канале.

"Электроэнергии достаточно, поэтому завтра отключений не планируется. Чтобы помогать энергосистеме, стоит обуздать домашних пожирателей электроэнергии с 17:00 до 23:00 и с 06:00 до 11:00", - говорится в сообщении "Укрэнерго".

Однако в любой момент все может измениться, если оккупанты проведут очередную массированную ракетную атаку против критической инфраструктуры Украины или на энергосистему повлияют погодные условия.

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