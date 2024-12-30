"Укрэнерго" поделилось информацией о ситуации с энергосистемой и отключениях света 31 декабря 2024 года.

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщила в приложении "Киев Цифровой", что в канун Нового года, во вторник, 31 декабря 2024 года, графики отключений света не планируются.

"Электроэнергии достаточно, поэтому завтра отключений не планируется. Чтобы помогать энергосистеме, стоит обуздать домашних пожирателей электроэнергии с 17:00 до 23:00 и с 06:00 до 11:00", - говорится в сообщении.

При этом ситуация в любой момент может измениться. Об этом будет сообщено отдельно.

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Ситуация в энергосистеме Украины

Ранее УНИАН сообщал, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил прекратить поставки электроэнергии в Украину из-за отказа Украины продлевать транзит российского газа в Европу. На это отреагировал, в частности, Владимир Зеленский.

"Что бы там Путин ни сказал Фицо, когда тот был в Кремле, но европейские правила должны быть сильнее, чем связи того или иного персонажа с Москвой", - подчеркнул президент Украины.

Кроме того, Польша заявила, что готова компенсировать долю Словакии в экспорте электроэнергии в Украину. Польша готова увеличить внутреннее производство электроэнергии, чтобы поставить Украине столько, сколько она потребует.

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