"Укрэнерго" сообщило, возвращаются ли графики отключений света в середине февраля.

Энергокомпания "Укрэнерго" заявила, что в среду, 12 февраля 2025 года, планируются отключения для бизнеса и промышленности. Время применения ограничений — с 7 утра до 11 часов дня; с 15:00 до 21:00.

"Отключение бытовых потребителей пока не прогнозируется. Причина временного введения ограничений - повреждение энергообъектов вследствие российских ракетно-дронных атак", - говорится в публикации Telegram.

При этом сообщается, что энергетики продолжают работать над тем, чтобы как можно быстрее восстановить поврежденное оборудование и вернуть его в работу.

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Ситуация в энергосистеме Украины - что известно

Вечером, 11 февраля, ДТЭК в Telegram сообщил о необходимости введения экстренных графиков отключения в Днепре. Это связано с повреждением распределительных сетей.

Ранее УНИАН сообщал, что экстренные отключения уже вводились во вторник утром по Украине. Это произошло после очередной атаки по энергосистеме Украины. Однако вскоре их действие было отменено.

Кроме того, эксперт рассказал, когда в Украине могут снова отключать свет для населения. По его словам, ситуация изменится, если температура воздуха продолжит падать и сохранится на низком уровне.

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