Ограничения вероятны не более чем одной очереди, считает Харченко.

В Украине могут ввести графики отключений электроэнергии для бытовых потребителей, если среднесуточная температура воздуха достигнет -6...-7 градусов, сообщил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в эфире Киев 24.

"Уже есть ограничения потребления для промышленности, пока удается обходить ограничения для населения. Но если среднесуточная температура стабилизируется на уровне -6...-7 градусов, то я боюсь, что определенные ограничения возникнут", - сказал Харченко.

Он выразил надежду, что украинцы к ограничениям на 3-4 часа в сутки "будут относиться достаточно с пониманием", и посоветовал просто "морально приготовиться" к возможным отключениям.

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Они, по его мнению, будут не более чем для одной очереди. Впрочем, подчеркнул, если будут новые масштабные атаки, то предсказать развитие событий невозможно.

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Как сообщал ранее УНИАН, на понедельник, 10 февраля, энергетики ввели в Украине ограничения мощности для промышленности и бизнеса. Причиной ограничений назвали повреждение энергообъектов во время предыдущих российских ракетно-дронных атак.

По мнению директора энергетических программ "Центра Разумкова" Владимира Омельченко, чтобы не возвращаться к графикам отключений на случай снижения температуры воздуха, необходимо соблюдение только двух условий: увеличить импорт в этот период и экономить энергоресурсы.

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