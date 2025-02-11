Они были введены в Днепропетровской и Донецкой области из-за вражеской атаки.

В Украине 11 февраля применяли экстренные отключения света из-за массированного ракетного обстрела РФ. Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

"Происходит очередная атака на энергосистему Украины. Ночью враг совершил атаку на газовую инфраструктуру. По состоянию на утро энергетика продолжает оставаться под прицелом. С целью минимизации возможных последствий для энергетической системы оператор системы передачи срочно применяет меры экстренных ограничений электроэнергии", - отметил он.

По словам Галущенко, последствия атаки будут уточняться, как только будет позволять ситуация с безопасностью.

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"Следите за официальными сообщениями. Пока продолжается опасность - будьте в укрытиях", - призвал министр.

В "Укрэнерго" также подтвердили применение аварийных отключений электроэнергии в Украине.

"Меры ограничения будут отменены после окончания воздушной тревоги и стабилизации ситуации в энергосистеме", - добавили в сообщении.

Обновлено 10:20. В ДТЭК заявили, что экстренные отключения света, которые вводились в Днепропетровской и Донецкой областях, отменены. Там отметили, что в случае изменений будут информировать украинцев в своих соцсетях.

В то же время в Полтавской ОГА сообщили, что захватчики атаковали регион ракетами, в результате чего без газоснабжения остались 9 населенных пунктов Миргородского района. К счастью, попаданий в объекты гражданской инфраструктуры нет.

Отключение света в Украине - последние новости

Как писал УНИАН, 10 февраля в Украине применялись отключения света для промышленности и бизнеса. Ограничения действовали в период с 6-ти до 21-го часа. Причиной таких отключений стали повреждения энергообъектов во время предыдущих российских ракетно-дронных атак.

В то же время эксперт рассказал, вернутся ли графики отключения света в Украине из-за морозов. Он отметил, что серьезные морозы ожидаются только ночью, а в целом температура не критически низкая.

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