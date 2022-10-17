В целом по стране 15 октября потребление электроэнергии сократилось на 10%.

В субботу, 15 октября, больше всего ограничили потребление электроэнергии жители Черниговщины - на 20%, а Киева и области - только на 7%.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал во время вечернего обращения к украинцам.

Он отметил, что из-за российского ракетного террора в некоторых городах и районах Украины приходится ограничивать поставки электричества, чтобы стабильно работала вся система. При этом Зеленский добавил, что такие отключения можно будет не делать, когда все в Украине сознательно будут относиться к своему потреблению в пиковые часы.

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"Это небольшая вещь для быта каждого человека, однако очень весомая в пределах всей энергосистемы Украины. Например, в эту субботу жители Черниговской области ограничили свое потребление электричества на 20%. Я вам очень благодарен. А в целом по стране в среднем – на 10%. Киев и область - только на 7%. Пожалуйста, сделайте больше, если имеете такую возможность", - обратился президент Украины.

Он напомнил о необходимости с 17:00 до 23:00 сократить потребление электричества.

"Это такой шаг, который вместе с другими обеспечит поражение для российских террористических планов", - подчеркнул Зеленский.

Экономия электроэнергии в Украине

Как сообщал УНИАН, 15 октября российские оккупанты нанесли ракетный удар по одной из громад Киевской области.

По данным "Укрэнерго", в результате обстрела значительным разрушениям подвергся объект энергетической инфраструктуры. Диспетчерский центр "Укрэнерго" предупредил о возможном применении графиков аварийных отключений. Жителей Киева и области призвали экономно потреблять электроэнергию, особенно в период с 17:00 до 23:00.

В офисе президента Украины призвали экономить вечером электроэнергию также жителей Житомирской, Черкасской, Черниговской областей.

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