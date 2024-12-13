Из-за массированного обстрела россиянами украинской энергосистемы в стране увеличились отключения света.

В субботу, 14 декабря, в течение дня время и объем ограничений электроэнергии будут применяться как для бытовых, так и для промышленных потребителей. В "Укрэнерго" сообщили, что для бытовых потребителей графики будут действовать с 00:00 до 22:00.

"Для бытовых потребителей: 00:00 - 13:00 - одна очередь отключений; 13:00 - 17:00 - две очереди отключений; 17:00 - 22:00 - одна очередь отключений", - детализировали в компании.

Для промышленности и бизнеса отключения будут действовать в течение всех суток.

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"Причина введения ограничений - повреждение энергообъектов в результате российских ракетно-дронных атак в ноябре-декабре. Ремонтные работы на энергообъектах продолжаются. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование", - говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" обратили внимание, что время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться.

"Пожалуйста, не включайте несколько мощных приборов одновременно, когда свет появляется", - призвали в компании.

Ситуация с энергосистемой в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, из-за массированного обстрела россиянами украинской энергосистемы в стране увеличились отключения света. В результате массированной атаки было серьезно повреждено оборудование ТЭС.

Ранее энергетический эксперт Станислав Игнатьев рассказал, какие города будут самыми уязвимыми в -10 градусов. Среди них - Киев, Харьков и Одесса, в зоне риска также Львов.

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