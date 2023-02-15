Уже пятый холодный месяц подряд украинцы живут в чрезвычайно сложных и одновременно интересных условиях – почасовых отключений электроэнергии, о которых мы будем с гордостью за себя и страну, рассказывать когда-то своим внукам. Эти часы в темноте напомнили многим из нас радость от простых, но важных вещей, таких как общение с родными и близкими или чтение книг, вместо постоянного залипания к экранам гаджетов.

За это время мы получили разнообразный опыт: от пребывания без света и тепла несколько тяжелых суток до почти совсем незаметных ограничений, как, например, последние дни.

С 14 февраля в Украине начали работать новые правила информирования граждан об отключениях электроэнергии, которые должны сделать жизнь потребителей более комфортным и прогнозируемым, а также уменьшить количество жалоб и раздражение населения о работе местных облэнерго.

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Что-что, а молчать недовольные украинцы точно не будут. Особенно, если утром перед работой света нет, а вечером после работы света дома уже нет а нужно сделать кучу домашних дел. И ничего не будет раздражать больше, чем дом напротив, который светится как новогодняя елка.

С ноября в Национальной комиссии, которая осуществляет регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), поступило более 3,6 тысяч жалоб граждан на неравномерное распределение электроснабжения во всех регионах. Регулятор даже оштрафовал почти половину облэнерго страны за плохую коммуникацию с населением по отключений электроэнергии.

Еще более впечатляющую статистику дает Государственная инспекция энергетического надзора: за год количество обращений украинцев выросло в 14 раз, только в январе этого года регулятор получил почти шесть тысяч гневных просьб от потребителей. Больше всего в Киеве и столичной области.

Ситуация со светом в стране в целом довольно быстро стабилизировалась

Сейчас большинство жалоб связаны с тем, что потребители не могут дозвониться в колл-центры, а на сайтах компаний отсутствует информирование в отношении четкого времени начала и окончания отключения света.

Стоит напомнить, что даже после регулярных массированных обстрелов российскими террористами городов и сел Украины, благодаря героическим усилиям энергетиков, ситуация со светом в стране в целом довольно быстро стабилизировалась. Даже из блэкаута в конце ноября мы успешно вышли менее чем за 24 часа.

Однако есть отдельные случаи, когда домохозяйства могут быть обесточены десятки часов: сетевое ограничение из-за повреждения трансформатора или местной аварии из-за перенапряжения, снегопадов, обледенения проводов и прочее.

Например, в конце осени после попадания рашистской ракеты в энергообъект на Киевщине в некоторых домах столицы и области света не было более 56 часов. А из-за аварии на подстанции Одесской области в начале февраля несмотря на достаточность генерирующих мощностей, часть города и области несколько дней получали свет пару часов в сутки. Сильнее всего страдают жители прифронтовых территории Херсона, Донбасса и Харьковщины, где российские захватчики ежедневно ракетами уничтожают все без разбора.

Разумеется, когда такое случается, раздраженные граждане прежде всего пытаются узнать, когда дадут свет, "обрывая" линии колл-центров областных энергоснабжающих компаний. Энергетики в свою очередь не могут справиться с таким наплывом звонков, поэтому большинство людей в основном не могут дозвониться.

Это требование даст потребителям больше информации об отключении, но вызывает сомнения удобство такого массива данных для пользования

Новые правила информирования населения, которые утвердила НКРЭКУ, должны, в том числе, решить проблему подобных "звонков в никуда" от потребителей и отсутствия информирования о временах отключения.

Регулятор обязал операторов системы распределения размещать на собственном официальном сайте информацию о времени начала и окончания перерыва электропитания объекта потребителя с указанием названий населенных пунктов, улиц, домов и корпусов, и о перерывах в поставке (плановые или аварийные). Облэнерго должны обновлять указанную информацию каждый час.

Также внедряется обязательное размещение на сайте актуальных графиков почасового отключения объектов потребителей с указанием очередей, часов отсутствия электропитания, названий населенных пунктов, улиц, домов, корпусов и тому подобное, что включены в каждой из очередей.

Это требование даст потребителям больше информации об отключении, но вызывает сомнения удобство такого массива данных для пользования.

Сейчас украинцы узнают о графиках отключений, вводя свой точный адрес на сайте поставщика энергии. Но согласно новостным требованиям, привычный и довольно удобный интерфейс компании должны существенно переработать. После новаций на клиента буквально будет вываливаться большой список по всем адресам с указанием очередей. Для того, чтобы найти свое домохозяйство, нужно загрузить файл и отобрать конкретный дом.

Очевидно, что не все облэнерго имеют деньги на содержание команд профессиональных айтишников и дизайнеров, чтобы сделать удобную для покупателей систему оповещения. Кроме того, каждая компания может иметь свое собственное видение обновлений, поэтому стране очень нужна унифицированная форма уведомлений об отключении света.

До этого, например, может быть приобщена команда Министерства цифровой трансформации, которая уже не раз приятно удивляла украинцев и европейцев очередным расширением функционала уникального приложения "Дия".

Уже почти пять дней в стране нет дефицита электроэнергии, а НЭК "Укрэнерго" не устанавливает лимиты потребления

Будем надеяться, что региональные энергокомпании все же найдут технические возможности сделать информацию об отключении на своих сайтах более удобными, чем это кажется сейчас по новым правилам. В противном случае есть сомнения, что эти попытки Нацкомиссии по тарифам публично муштровать облэнерго действительно сработают на пользу украинцам и не станут актом популизма регулятора.

Уже почти пять дней в стране нет дефицита электроэнергии, а НЭК "Укрэнерго" не устанавливает лимиты потребления, и некоторые оптимисты начали думать, что графиков отключений больше не будет.

Да, действительно, с приходом весны ситуация будет еще лучше, однако глобальная проблема с национальной энергосистемой после десятков массированных ракетных атак рашистов никуда не денется. На восстановление разрушенного варварами Украины нужно будет несколько лет и очень много миллиардов долларов.

В неофициальных разговорах представители правительства отмечают, что графики отключений будут актуальными для нас, возможно, минимум следующие две зимы.

Поэтому никогда не поздно найти оптимальную модель коммуникации энергетиков и населения, чтобы отключение света не были поводом для разрушения наших планов и бременем штрафов на энергетические компании.

Наши граждане с пониманием и большой благодарностью относятся к работе мужественных энергетиков, а временные трудности лишь открывают возможности для изобретательности - чем мы будем очень гордиться после Победы. Переплавим же наши страх и боль на полезный опыт и дополнительную закалку украинского национального характера.

Анна Бредихина