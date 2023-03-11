Энергетики отметили, что свет будут выключать согласно стабилизационным графикам.

Некоторые жители Киева столкнуться с отключениями света. Решение принято из-за повреждения энергообъектов.

Так, стабилизационные отключения применят в части Голосеевского, Шевченковского, Святошинского и Соломенского районов. Свет будут выключать согласно графикам.

"Из-за повреждения оборудования энергообъекты не могут передавать энергию всем жителям этих районов. Поэтому по команде "Укрэнерго" были частично применены стабилизационные отключения согласно графикам", - говорится в сообщении ДТЭК в Telegram-канале.

Видео дня

Отключения света в Украине - что известно

9 марта россияне нанесли новый массированный ракетный удар по энегетическим объектам Украины.Из-за атаки энергетики применили технологические экстренные отключения энергоснабжения в столице. Кроме того, пострадали объекты энергосистемы в Киеве и Одессе, а также в ряде областей.

11 марта в Укренерго сообщили, что продолжается восстановление энергосистемы после 15 массированной ракетной атаки и 18 атаки дронами. При этом указано, что ограничения энергопотребления применили только областях, пострадавших в результате обстрелов.

Вас также могут заинтересовать новости: