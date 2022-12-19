Уровень доступа к интернету в Киеве упал на половину.

Энергетическая инфраструктура Киева была серьезно повреждена в результате последних ракетных ударов и обстрелов с использованием дронов-камикадзе.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время открытия главной елки. По его словам дефицит электроэнергии в столице увеличился до 50%.

"В результате атак, которые были сегодня утром, некоторые из дронов повредили энергосистему города Киева и области. В связи с этим мы наблюдаем увеличение дефицита электроэнергии до 50%", - отметил мэр Киева.

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По данным сервиса NetBlocks уровень доступа к интернету в Киеве упал на половину. Сейчас он составляет 50%. Похожие показатели в украинской столице фиксировали 16 декабря.

Атака по инфраструктуре

В понедельник, 19 декабря Киев и область были атакованы иранскими дронами-камикадзе. Взрывы прогремели в Шевченковском и Соломенском районах.

Над столицей удалось сбить 15 из более 20 вражеских БПЛА. Несмотря на это пострадал объект инфраструктуры. Часть Киева и три района Киевской области остались без света.

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