В Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях вводят временные ограничения электроснабжения.
Как сообщает НЭК "Укрэнерго", вечером, 2 ноября, компания была вынуждена предоставить операторам распределительных сетей (облэнерго) объемы для ограничения электроснабжения всех категорий потребителей в Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях.
Отмечается, что временные контролируемые ограничения всех категорий потребителей необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети, поддержать постоянное балансирование энергосистемы и избежать повторных аварий после того, как сети были повреждены ракетными обстрелами и атаками дронов россиян.
"Это дает возможность энергетикам как можно быстрее восстановить поврежденные энергообъекты, балансировать систему и обеспечивать энергопитанием потребителей", – добавили в "Укрэнерго".
Отключение электроэнергии в Украине
После массированных ракетных ударов РФ по энергентическим объектам Украины, которые агрессор осуществлял в течение октября 2022 года, в регионах начались аварийные и стабилизационные отключения света.
Ранее сообщалось, что в Сумской, Полтавской и Харьковской областях вводят ограничение потребления электроэнергии. Графиков почасовых отключений для поддержания стабильной работы энергосистемы оказалось недостаточно.
Экстренные отключения потребителей от электроэнергии также начались в Киевской области. Отмечается, что на время экстренных отключений графики стабилизационных отключений не действуют.
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