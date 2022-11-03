Ограничения ввели для всех категорий потребителей.

В Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях вводят временные ограничения электроснабжения.

Как сообщает НЭК "Укрэнерго", вечером, 2 ноября, компания была вынуждена предоставить операторам распределительных сетей (облэнерго) объемы для ограничения электроснабжения всех категорий потребителей в Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях.

Отмечается, что временные контролируемые ограничения всех категорий потребителей необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети, поддержать постоянное балансирование энергосистемы и избежать повторных аварий после того, как сети были повреждены ракетными обстрелами и атаками дронов россиян.

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"Это дает возможность энергетикам как можно быстрее восстановить поврежденные энергообъекты, балансировать систему и обеспечивать энергопитанием потребителей", – добавили в "Укрэнерго".

Отключение электроэнергии в Украине

После массированных ракетных ударов РФ по энергентическим объектам Украины, которые агрессор осуществлял в течение октября 2022 года, в регионах начались аварийные и стабилизационные отключения света.

Ранее сообщалось, что в Сумской, Полтавской и Харьковской областях вводят ограничение потребления электроэнергии. Графиков почасовых отключений для поддержания стабильной работы энергосистемы оказалось недостаточно.

Экстренные отключения потребителей от электроэнергии также начались в Киевской области. Отмечается, что на время экстренных отключений графики стабилизационных отключений не действуют.

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