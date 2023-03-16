Отключение света сегодня в Киевской области будет по графикам, отметили в ДТЭК.

В Киевской области частично применены стабилизационные отключения света.

Об этом сообщает ДТЭК в Telegram. "В части Бучанского, Обуховского и Фастовского районов происходят отключения согласно стабилизационным графикам", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за повреждения оборудования энергообъекты не могут передавать энергию для всех жителей этих районов.

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Массированные удары РФ по Украине и проблемы с электроснабжением - что надо знать

Как сообщал УНИАН, 9 марта российские военные в очередной раз нанесли массированный ракетный удар по Украине.

Оккупанты атаковали Днепропетровскую, Житомирскую, Кировоградскую, Харьковскую, Сумскую, Винницкую, Львовскую, Ивано-Франковскую, Одесскую, Запорожскую области и Киев. После атаки и повреждений энергообъектов самая сложная ситуация с электроснабжением возникла в Харьковской и Житомирской областях.

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