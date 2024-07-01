Ограничения будут действовать в течение всех суток.

Во вторник, 2 июля 2024 года, в Украине облэнерго будут задействовать три очереди отключений электроэнергии одновременно. Такие ограничения будут применяться в течение всех суток.

Об этом сообщили в телеграм-канале "Укрэнерго". Причина применения такой схемы отключений заключается в значительном росте энергопотребления из-за жары.

"Актуальные графики почасовых отключений можно узнать на сайтах облэнерго и на их страницах в соцсетях. Когда свет есть – потребляйте, пожалуйста, экономно", – добавили в "Укрэнерго". Видео дня

Ситуация в энергосистеме Украины: последние новости

Бурштынская теплоэлектростанция, которая расположена в Ивано-Франковской области, сильно пострадала в результате российских обстрелов. Станция не подлежит восстановлению, заявила председатель Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук. Этот энергетический объект российские оккупанты атаковали уже 12 раз.

Ранее также стало известно, что Украина планирует построить до 1 ГВт газовой маневренной генерации электроэнергии до конца года. Такое заявление сделал заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник. Отмечалось, что несколько десятков МВт из запланированного 1 ГВт уже готовы.

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