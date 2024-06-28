Враг атаковал станцию более 12 раз.

Расположенная в Ивано-Франковской области Бурштынская теплоэлектростанция, которая сильно пострадала в результате российских обстрелов, не подлежит восстановлению. Об этом в интервью радио "Западный полюс" заявила председатель Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук.

По ее словам, враг атаковал этот энергетический объект более 12 раз.

"Уже определенный период времени мы понимаем, что восстановлению Бурштынская ТЭС не подлежит. Она чрезвычайно сильно разрушена", - рассказала Онищук.

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Глава ОГА отметила, что правительство уже согласовало выделение Бурштынской громаде шести котельных для социальных объектов и населения.

"Это четыре котельные по 1 мегаватту и две котельные по 8 и 10 мегаватт", - заявила чиновница и добавила, что они помогут городу пройти отопительный сезон.

Что известно о Бурштынской ТЭС

Бурштынская ТЭС является крупнейшей электростанцией на западе Украины. Основное ее назначение - поставка электроэнергии потребителям Западного региона Украины, странам Восточной Европы и Объединенной энергетической системе. Также она обеспечивала тепловой энергией город Бурштын.

Российская армия начала атаковать станцию с осени 2022 года. В этом году очередные обстрелам ТЭС подверглась в марте и в начале июня.

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