Отказ от газового ПСО улучшит финансовое состояние 'Нафтогаза', - Кучеренко

Нардеп заявил, что "Нафтогаз" оказался в финансовом ступоре.

Отказ от механизма ПСО (спецобязательств по поставке газа - ред.) улучшит финансовое состояние "Нафтогаза" и будет стимулировать увеличение частной газодобычи. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по энергетике Алексей Кучеренко.

"Отказ от механизма ПСО на поставку газа для производителей электроэнергии не только оздоровит газовый рынок и улучшит финансовое положение "Нафтогаза", но и будет стимулом для украинских газодобывающих компаний наращивать добычу", - сказал он в комментарии изданию Mind.ua.

Кучеренко добавил, что "Нафтогаз" оказался в финансовом ступоре. Компания не может получить ни один кредит без государственных гарантий и не способна осуществлять деятельность без государственной поддержки.

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Также по мнению народного депутата, благодаря льготным ценам на газ наибольшие преимущества имеют инвесторы распределенной газовой генерации, в то же время долги "Нафтогаза" постоянно растут.

"Когда инвесторы в распределенную газовую генерацию имеют возможность выйти на прибыльность в течение двух-трех лет - это значительная привилегия. Они могут покупать газ у государственного холдинга на льготных условиях ПСО, а свою электроэнергию продавать по рыночным ценам. Это свидетельствует о искажении рынка", - отметил Кучеренко.