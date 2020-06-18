"Нафтогаз" ожидает решение арбитража по захваченным РФ активам в Крыму в этом году

С учетом ожидаемых процентов сумма требований "Нафтогаза" составляет 8 млрд долл.

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" ожидает решения в рамках арбитражного процесса против России относительно захвата активов компании в Крыму.

Об этом во время онлайн-дискуссии заявила советник председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Елена Зеркаль.

"Мы продолжаем борьбу за наши крымские активы. Судебный процесс продолжается, арбитраж уже на стадии, когда он должен принять решение, и я думаю, что, несмотря на COVID-19 и попытки россиян перенести все слушания на более длительный период, мы получим это решение еще в этом году", – сказала она.

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Как сообщал УНИАН, весной 2014 года Россия, нарушая нормы международного права, захватила Крымский полуостров. В результате этой аннексии дочерняя компания "Нафтогаза" - "Черноморнефтегаз" потеряла свои основные активы (в частности, буровые платформы "Петр Годованец" и "Украина"), а также доступ к месторождениям природного газа на шельфе Черного моря.

Для защиты своих интересов в октябре 2016 года "Нафтогаз" инициировал арбитражное производство в соответствии с соглашением между Кабинетом министров Украины и правительством РФ о поощрении и взаимной защите инвестиций, более известном как российско-украинское двустороннее инвестиционное соглашение.

15 сентября 2017 года в "Нафтогазе" сообщили, что госхолдинг подал иск к России с требованием возместить 5 млрд долл. убытков от аннексии. С учетом ожидаемых процентов сумма требований "Нафтогаза" составляет 8 млрд долл.

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