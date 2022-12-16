Городские службы работают над тем, чтобы к утру вернуть всем киевлянам тепло и воду.

Треть жителей столицы уже имеют тепло-и водоснабжение, а энергоснабжение есть у 40% домов киевлян, сообщили в пресс-службе Киевского городского головы Виталия Кличко, об этом мэр рассказал в эфире общенационального телемарафона.

Он отметил, что городские службы работают над тем, чтобы к утру вернуть всем киевлянам тепло и воду.

"По нескольким объектам критической инфраструктуры столицы были сегодня поражения. Да, есть дефицит электроэнергии. Есть повреждения электросетей. Треть киевлян сейчас - с водой и теплом. 40% – с энергоснабжением, хотя отключения энергии есть. Городские службы работают, чтобы к утру вернуть тепло и воду всем жителям столицы. Энергетики работают, чтобы стабилизировать систему энергоснабжения", – сообщил Кличко.

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Также он отметил, что частным перевозчикам Киева дали поручение увеличить выпуск автобусов на маршруты в режиме маршрутного такси. Особое внимание уделено маршрутам, дублирующим электротранспорт: метрополитен, троллейбус, трамвай.

Перебои со светом в Киеве

Как сообщал УНИАН, сегодня, 16 декабря, в Киеве после ракетной атаки приостановлена работа всего электротранспорта.

Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко, информируя о ситуации в столице, отметил, что в городе продолжаются аварийные отключения электроэнергии.

Он сообщил, что движение электротранспорта, в том числе и метро, временно приостановлено. На наземные маршруты вместо трамваев и троллейбусов выводятся автобусы. Метрополитен пока работает как укрытие.

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