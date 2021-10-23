По словам Дяченко, запасов газа в Украине на зиму хватит.

В новом отопительном сезоне Украине хватит имеющихся запасов газа, впрочем, без проблем не обойтись. Они могут возникнуть из-за сложностей с транзитом российского голубого топлива.

Такое мнение высказал эксперт по энергетическим вопросам Сергей Дяченко в эфире канала "Украина 24".

Энергокризис, по его словам, начался не по вине Украины, он является общемировым. Прогноз на предстоящий сезон у эксперта оптимистичный.

"18 млрд кубов газа - достаточно, чтобы средней холодности зиму пройти. Правда, для того, чтобы было нормальное газопотребление зимой из трубы, надо, чтобы был транзит - хотя бы 40 млрд кубов годового объема, поскольку в восточных регионах построено энергопотребление таким образом, что отбирается из транзитного газа объем и компенсируется на западе, поскольку когда в прямом режиме работает газопровод, все хранилища на западе находятся, и они не могут подать в восточные регионы газ", - пояснил он, добавляя, что с этой целью делают "замещающую" схему.

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"Это не воровство газа - мы компенсируем, просто так построено. Поэтому, если не будет транзита, придется разворачивать ГТС на реверс, как это было в 2009 году, и докупать в Европе необходимые объемы", - говорит Дяченко.

Он также поясняет, что наладить реверс в сложившейся ситуации сложно, но возможно.

"Надо развернуть компрессорные станции. Другое дело - если одумаются и захотят транзит, придется снова разворачивать. Это штука непростая и стоит денег. Поэтому лучше, чтобы сохранился реальный транзит через Украину, и чтобы все нормально работало", - отмечает эксперт.

Цена на газ:

6 октября цена продажи газа в Европе достигла почти $2 тысяч за тысячу кубов, что является абсолютным рекордом.

5 стран Европейского Союза просят расследовать аномально высокие цены на газ. Франция, Испания, Чехия, Румыния и Греция в своем совместном заявлении призвали установить общие правила покупки газа, чтобы смягчить резкий скачок цен на газ.

Среди основных причин рекордного роста цен на природный газ в Европе - низкие запасы газа в хранилищах из-за холодной зимы и слабые темпы закачки, вызванные дефицитом предложения.

Согласно данным Украинской энергетической биржи, средневзвешенная стоимость газа на европейских хабах до границы Украины достигла 40 грн за кубометр.

При этом для бытовых потребителей в нашей стране действует годовое предложение цены газа от 7,96 до 13,5 грн за кубометр, а для предприятий теплокоммунэнерго "Нафтогаз" предлагает трехлетние контракты по цене 7,42 грн за кубометр на первый год.

Автор: Юрий Годован