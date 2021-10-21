Причиной жалоб является низкая калорийность газа.

В Украине участились жалобы на качество газа - потребители утверждают, что он стал хуже греть, из-за чего медленнее закипает вода и готовятся блюда.

Некоторые украинцы вовсе жалуются на плохой запах, а также снижение калорийности голубого топлива, пишет UBR.

По словам главы Союза потребителей коммунальных услуг Олега Попенко, жалобы на понижение калорийности вполне обоснованны из-за того, что газ недоочищен.

"По факту наши подмешивают российский газ с украинским, чтобы хоть как-то сохранить качество", – отмечает эксперт.

Он рассказывает, что после того, как газ "достается" из трубы с примесями, его очищают. При качественной очистке его теплотворность должна быть высокой и соответствовать европейским требованиям. В противном случае страдает качество. Впрочем, "плохой" газ украинцам продают по цене "хорошего".

Ранее сегодня в "Нафтогазе" рассказали, когда ожидается снижение цены на газ. По словам Юрия Витренко, этот отопительный сезон для бытовых потребителей цена на газ "заморожена", но возникает вопрос, что с ней будет в следующем.

Также в "Нафтогазе" сообщали, что этой зимой в Украине впервые не будет госрегулирования цен на газ.

Автор: Юрий Годован