Человеку, который попал в Единый реестр должников, могут заблокировать банковские счета, изъять его имущество, а также ограничить выезд за границу.

В Украине количество должников по оплате коммунальных услуг в 2020 году выросло на 50%, при этом больше всего в судебном порядке с украинцев стягивают задолженность перед теплопоставщиками.

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Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными OpenDataBot, ссылаясь на данные Единого реестра должников.

Отмечается, что в 2020 году открыто 342,232 тысячи производств по украинцам, которые не оплатили коммунальные услуги. Это на 50% больше, чем в 2019 году (около 227 тысяч) производств.

По информации пресс-службы, предприятия, которым больше всего задолжали граждане, - это учреждения, которые поставляют отопление и воду. В частности, КП "Харьковводоканал", КП "Жилкомсервис", ПОКВПТГ "Полтаватеплоэнерго", коммунальное предприятие тепловых сетей "Криворожтеплосеть", КП "Кривбассводоканал", Львовское городское коммунальное предприятие "Львовтеплоэнерго", Областное коммунальное предприятие "Николаевтеплоэнерго", ЧАО "Николаевская теплоэлектроцентраль", КП "Кременчугводоканал" Кременчугского городского совета, КП "Харьковские тепловые сети".

В сообщении сказано, что человек признается должником по оплате коммунальных услуг в судебном порядке. При этом по коммуналке предусмотрено упрощенное производство. Если должник не выполняет приговор суда, он попадает в реестр должников. Это стандартная процедура, которую используют любые взыскатели: коммунальные учреждения, банки, коллекторы.

"Человеку, который попал в Единый реестр должников, могут заблокировать банковские счета, изъять его имущество, а также ограничить выезд за границу. Однако коммунальные предприятия могут прекратить предоставление услуг должникам еще в досудебном порядке", - цитирует пресс-служба адвоката Наталью Гнатуш.

Что этому предшествовало

28 января Верховная Рада поручила Кабинету министров изучить и представить предложения по внесению изменений в законодательство для завершения нынешнего отопительного сезона на основе системы предоставления жилищно-коммунальных услуг населению, действовавшей до начала 2021 года, что поможет снизить тарифы на "коммуналку".

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Автор: Анна Бредихина